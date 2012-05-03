民调显示美国亚裔选民受政党忽视

路透华盛顿5月1日电---周二发布的一项民意调查显示，快速壮大的亚裔美国人群体在今年秋季总统选举时的投票人数可能创纪录，但他们普遍仍被总统候选人和他们的政党忽视。

民调机构Lake Research Partners调查显示，亚裔美国人和太平洋岛民中，自认为民主党和自认为共和党的比例是三比一。但这些人中只有三分之一表示，过去两年曾得到他们所属政党的联络。

这些人中的多数自称为独立派，并表示压根没有政党联系过他们，而独立派通常属於两党争取的首要目标。

民调专家莱克（Celinda Lake）称：“总统候选人和政党忽略亚裔美国人，这很危险。”

“虽然亚裔美国人和太平洋岛民倾向於选择民主党候选人，但许多人并不真正了解民主党和共和党的差别，因为他们没有接触过其中一方。现在有了一个真正的机会，来让他们界定争论。”

民调显示，受访的1,100名亚裔美国人中，三成表示他们对假设获得共和党总统候选人提名的罗姆尼（Mitt Romney）没有意见。

近四分之三的受访者看好民主党候选人奥巴马总统。他们虽对奥巴马的工作表现感到不满，但却认为美国正朝着正确的方面迈进。

莱克指出，调查中，每六人中就有近五人表示他们会在11月6日总统大选时投票，一半的受访者对投票的热情比以往更为高涨。但约三分之一的受访者表示，尚未决定给哪位候选人投票。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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