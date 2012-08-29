美汽车制造商告诉奥巴马和罗姆尼：别来我们工厂

路透8月28日电---经济衰退期间曾获得政府数十亿美元援助的美国汽车制造商通用汽车(GM.N)和克莱斯勒集团称，它们将不会允许总统候选人在其工厂做竞选宣传。

美国总统奥巴马经常吹嘘通用汽车和克莱斯勒的财务状况，过去几年来并时常在两家公司的汽车工厂现身。

通用汽车称，虽然联邦政府仍持有通用汽车26%的股份，但奥巴马要在11月6日总统大选後才能去通用汽车的工厂。

通用汽车发言人Heather Rosenker称，自通用汽车进入破产保护、2009年成为一家新的公司以来，公司的政策一直是不允许在其工厂做竞选宣传。

克莱斯勒已经偿还了政府的贷款，该公司亦决定不让奥巴马或罗姆尼前往其工厂做宣传。

克莱斯勒发表声明称，“今年秋季，克莱斯勒将不会在其所属工厂内主持竞选活动。公司的重点是满足生产需求。”

福特汽车(F.N)曾在债券市场大量举债，没有接受政府救援资金。该公司也不会允许竞选宣传活动。

虽然这些公司都作出上述表示，奥巴马竞选团队已表示，将拜访汽车工人比较集中的地区。汽车工人对2009年政府的汽车业救援行动都非常支持。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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