罗姆尼称若当选不考虑让伯南克留任

路透华盛顿8月23日电（记者 Andy Sullivan）---美国共和党总统候选人罗姆尼周四重申，他若在11月6日总统大选中获胜，将不会提名美联储主席伯南克留任，但他也尚未考虑接任人选。

罗姆尼在接受电视采访时对他的两位高级经济顾问哈伯德（Glenn Hubbard）和曼昆（Greg Mankiw）大加称赞，并表示在伯南克任期於2014年1月到期时，也会考虑其他人来接任该职务。

哈伯德本周早些时候曾对路透表示，应“认真考虑”让伯南克在2014年1月任期结束後继续留任。但罗姆尼仍倾向於另选他人。

“我一直在听取别人的意见，但我的主张是要选个与我的经济观点相同的新人来担任该职务，”罗姆尼对Fox Business Network说道。

“我目前还未考虑具体人选，”他说。

美国经济在2013年预计依然不景气，失业率也会居高不下，因此美联储主席人选最终仍将是总统需优先考虑的问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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