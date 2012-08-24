罗姆尼称若当选不考虑让伯南克留任

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透华盛顿8月23日电（记者 Andy Sullivan）---美国共和党总统候选人罗姆尼周四重申，他若在11月6日总统大选中获胜，将不会提名美联储主席伯南克留任，但他也尚未考虑接任人选。
罗姆尼在接受电视采访时对他的两位高级经济顾问哈伯德（Glenn Hubbard）和曼昆（Greg Mankiw）大加称赞，并表示在伯南克任期於2014年1月到期时，也会考虑其他人来接任该职务。
哈伯德本周早些时候曾对路透表示，应“认真考虑”让伯南克在2014年1月任期结束後继续留任。但罗姆尼仍倾向於另选他人。
“我一直在听取别人的意见，但我的主张是要选个与我的经济观点相同的新人来担任该职务，”罗姆尼对Fox Business Network说道。
“我目前还未考虑具体人选，”他说。
美国经济在2013年预计依然不景气，失业率也会居高不下，因此美联储主席人选最终仍将是总统需优先考虑的问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透悉尼/惠灵顿1月24日 - 澳洲贸易部长周二表示，在美国总统特朗普正式决定退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，澳洲希望藉由鼓励中国和其他亚洲国家加入，来挽救TPP。
路透北京1月24日 - 中共中央纪委监察部网站周二晚间发布公告称，河南省委原常委、政法委书记吴天君因严重违纪被开除党籍和公职。