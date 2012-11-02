纽约市长布隆伯格支持奥巴马连任

路透11月1日电---美国纽约市长布隆伯格（Michael Bloomberg）周四表示支持奥巴马总统竞选连任，尤其是飓风桑迪刚给纽约造成破坏性袭击之际，奥巴马在处理气候变化上的良好记录显得尤为重要。

布隆伯格表示，奥巴马在削减碳排放方面已经采取了重要举措，共和党候选人罗姆尼在应对气候变化问题上相比昔日担任马萨诸塞州州长期间的立场走了回头路。

“全球气候在发生改变，”布隆伯格在彭博社发表的观点文章中写道。

“尽管纽约和世界其他地方经历过的极端天气状况增加或许是（气候变化）引起的，或许不是，鉴於本周遭遇的破坏，气候变化可能带来的风险应该促使任何当选领导人立即采取行动。”

奥巴马与罗姆尼的选战陷入胶着状态，眼下距离大选投票日还有五天时间。

此前，新泽西州州长、共和党人Chris Christie也对奥巴马在应对飓风灾害中快速反应表示赞叹。

“我很荣幸获得布隆伯格的支持，”奥巴马在声明中表示，“我对其商业、慈善和政府管理方面的领导才能深表钦佩，并对其眼下领导纽约市度过这些艰难日夜和完成的卓越工作表示感谢。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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