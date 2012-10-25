英国博彩业者赌奥巴马将赢得连任

美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透伦敦10月24日电(记者 Keith Weir)---英国博彩业者认为，美国总统奥巴马将在下月的总统大选中赢得连任。
民调显示，奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼的支持率不相上下，但赌注显示，下注者们押注现任总统奥巴马将胜出。
英国博彩公司立博集团(Ladbrokes)LAD.L首席执行官Richard Glynn对路透表示：“这是非常刺激的下注。市场和民意专家在比赛谁的准确率更高。”
现在距美国大选还有大约两周，奥巴马在立博的赔率是2/5，这意味着下注者必须下注5英镑(17.6美元)才能赢得2英镑，而下注罗姆尼的回报率更高，赔率为15/8，这样下注者的回报几乎是他们赌注的两倍。
在线博彩公司必发(Betfair)(BETF.L)认为奥巴马的胜算机率为66%，罗姆尼为34%。
该公司称，其下注对大选结果的预测比某些民调更为可信。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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