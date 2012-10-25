英国博彩业者赌奥巴马将赢得连任

路透伦敦10月24日电(记者 Keith Weir)---英国博彩业者认为，美国总统奥巴马将在下月的总统大选中赢得连任。

民调显示，奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼的支持率不相上下，但赌注显示，下注者们押注现任总统奥巴马将胜出。

英国博彩公司立博集团(Ladbrokes)LAD.L首席执行官Richard Glynn对路透表示：“这是非常刺激的下注。市场和民意专家在比赛谁的准确率更高。”

现在距美国大选还有大约两周，奥巴马在立博的赔率是2/5，这意味着下注者必须下注5英镑(17.6美元)才能赢得2英镑，而下注罗姆尼的回报率更高，赔率为15/8，这样下注者的回报几乎是他们赌注的两倍。

在线博彩公司必发(Betfair)(BETF.L)认为奥巴马的胜算机率为66%，罗姆尼为34%。

该公司称，其下注对大选结果的预测比某些民调更为可信。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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