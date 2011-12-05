美总统候选人凯恩不堪性丑闻侵扰 宣布退选

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透亚特兰大12月3日电（记者 David Beasley）---美国前餐饮业大亨凯恩（Herman Cain）周六宣布退出总统竞选，近期其饱受性骚扰和婚外情丑闻困扰。
共和党党内初选将於下月开始。
凯恩对支持者称，"不实的"性丑闻指控迫使他推选。他的妻子周六与他共同出场，全程面带微笑。
凯恩坚持称，有关他性骚扰和婚外情的指控都是虚假的。
路透/Ipsos民调显示，凯恩退选，受益最大的将是共和党候选人罗姆尼（Mitt Romney）和金里奇（Newt Gingrich）。（完）
编译：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。