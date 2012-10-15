罗姆尼指责奥巴马不能“勇敢面对中国”

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透华盛顿10月13日电---面对美国财政部推迟发布具有政治敏感性的汇率报告，美国共和党总统候选人罗姆尼周六指责奥巴马总统未能“勇敢面对中国”。
罗姆尼发言人Andrea Saul在声明中称：“（奥巴马）四年前就承诺要对中国操纵汇率问题‘展开交涉’，但他却再次食言了。”
“我们不能再花四年时间来看奥巴马无力勇敢面对中国，而罗姆尼会在成为总统的那天就正视（中国），”她说道。
美国财政部周五称，将半年度汇率报告推迟到20国集团（G20）财长会议後会发布。G20财长会议将於11月4-5日在墨西哥召开，意味着该报告不太可能在11月6日美国总统大选前发布。
美国财政部以前的汇率报告曾多次指出，中国不允许人民币汇率更快速升值，但无论是奥巴马政府还是之前的布什政府，都没有在报告中将中国列入汇率操纵国。
罗姆尼曾称，如果他赢得11月大选，会在就任第一天就宣布中国为汇率操纵国，理由是中国的贸易和汇率政策损及美国的工人和企业。
奥巴马则指责罗姆尼对中国是“口头上强硬”，并称罗姆尼在贝恩资本（Bain Capital）任职时曾裁减美国职位或向海外输送就业岗位。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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