中国官媒称奥巴马连任为中美改善关系提供契机

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透北京11月7日电（记者 Terril Yue Jones）---中国官媒新华社周四发表评论称，在奥巴马担任美国总统的首个任期内，美中关系坎坷不平，双方互信减少，但奥巴马连任为中美关系重回正轨提供契机。
新华社在奥巴马连任成功不久後发表了这篇评论。文章似乎表达了一种如释重负感，因奥巴马的连任将可保证政策的连续性。但文章亦承认，美中两大国之间仍存在棘手问题。
文章称，随着两国间经济交往日益增多，美国新政府或许应开始学着如何与中国建立更理性、更具建设性的关系。
新华社称，奥巴马新政府或许应该记住，更紧密且充满活力的中美关系，特别是在贸易方面，不仅能为美国投资带来充足的商业机会，还有助於全球疲软的经济复苏。
在美国总统竞选期间，奥巴马对中国的立场相对不太强硬。但他去年宣布美国战略重心重回亚太，这引起了中国的不安。
人民大学美国研究中心主任时殷红称，由於中美关系如此不稳定，尚无法断言奥巴马是否会对中国在战略、经济及政治上采取更友好的政策。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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