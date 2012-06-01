克林顿认为奥巴马更适合任总统

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透华盛顿5月31日电---美国前总统比尔·克林顿认为，考虑到罗姆尼在商业上的成功和其政治背景，他当总统是合格的，但奥巴马是更佳的人选。
“像（罗姆尼）这样当过州长并拥有优秀商业经历的人，无疑能够胜任总统的基本职能。”克林顿周四接受CNN采访时表示。
“不过罗姆尼和奥巴马两人的治国方向差异巨大。我认为对於美国经济和大多数美国人来说，奥巴马的计划和记录都要好得多。”
真正的问题是罗姆尼的计划和奥巴马的记录与计划。“这些事情的比较是最重要的。”克林顿说道。
克林顿不同意在罗姆尼之前所效力的企业--贝恩资本身上做文章，用作竞选的武器。民主党曾试图将罗姆尼描绘成一个脱离美国大众的企业领袖。
创造就业将是11月大选的中心问题，大选料会很激烈。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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