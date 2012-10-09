背景资料：美国副总统候选人辩论五个看点

路透华盛顿10月9日电(记者 Andy Sullivan)---在美国大选中，副总统候选人辩论通常无关紧要，但10月11日美国现任民主党副总统拜登(Joe Biden)和副总统候选人保罗·瑞安(Paul Ryan)的辩论可能是个例外。

民主党人冀望拜登挫杀共和党总统候选人罗姆尼的锐气，後者在上周与现任总统奥巴马的辩论中赢得先机。

以下是周四在肯塔基州丹维尔(Danville)副总统候选人辩论赛的五个看点。

**唇枪舌剑**

拜登和瑞安都展现了比各自老板更强烈的争论意愿，两人似乎都愿意将副总统这一急先锋角色发扬光大。

缅因大学政治科学教授Mark Brewer表示：“如果这场辩论不比首场总统候选人辩论激烈，我会感到很意外。”

**骗子**

民主党人认为奥巴马未能在首场辩论中令罗姆尼在税收、医保和其他方面的很多论断上受挫。此後，奥巴马竞选团队推出了一系列在线视频，指责罗姆尼在能源、医保、税收和教育方面撒谎。

拜登表示，他不会让任何有疑问的说法逃脱质询。民主党盟友表示，让瑞安无法粉饰有争议政策的细节非常重要。

“如果这些人试图伪装成他们本不具有的摸样，你就需要挑战他们，”奥巴马政府前经济学家Jared Bernstein说道。

**医疗保险**

上周的总统候选人辩论几乎都围绕各种经济问题，但副总统候选人的狭路相逢可能会聚焦一个话题：医疗保险。

瑞安曾提议将国家的老年人和残疾人医疗计划部分私有化，以减轻联邦预算中的医疗成本。民主党人称该计划将迫使退休者为医疗多支付大量金钱。

罗姆尼去年采纳了这一想法，但他避免详细解释这一做法对缴纳医疗保险者和整个国家的经济影响。

拜登或将针对这一点攻击瑞安。在过去数十年，民主党人曾通过警告民众共和党将破坏医保计划而赢得大选，而今年这一招似乎仍然可用。

**瑞安能够处理外交政策吗？**

在上月美国驻中东地区外交人员遇袭後，罗姆尼竞选团队加大了对奥巴马政府外交政策的抨击，瑞安无疑将获悉外交政策的方方面面。

但拜登曾担任参议院外交关系委员会(Senate Foreign Relations Committee)主席，且负责了奥巴马政府的伊拉克撤军计划。

从表面上看，二者差距明显。但这也不一定就意味着拜登拥有优势。

**为未来四年作准备**

这将是二者今年在辩论中的唯一一次碰面，但或许不是最後一次碰头。如果奥巴马在11月6日赢得连任，瑞安将被视为获得2016年共和党提名的主要候选人。作为现任副总统，拜登也很有可能赢得民主党在四年後的总统提名。

但如果本次辩论是下一次总统选举的彩排，那麽结果可能更为负面，因为糟糕的表现将损害他们未来的竞选前景。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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