逾90%欧洲人支持奥巴马--调查

路透伦敦10月31日电（记者 Peter Schwartzstein）---英国调查机构YouGov周三称，如果欧洲人能投票选美国总统，欧洲北部国家超过90%的人将投给奥巴马，因为他们认为罗姆尼过於右派。

美国民调显示奥巴马与罗姆尼旗鼓相当，而欧洲北部七个国家的受访者则一边倒的支持奥巴马。

YouGov政治和社会研究负责人Joe Twyman指出，欧洲人对罗姆尼不太了解，而且他们觉得他过於右派。

“根据欧洲大陆的标准，奥巴马已经是偏右甚至右派。而罗姆尼则更为右派，”Twyman在接受路透电话采访时说道。

“丹麦等地并不认同（对奥巴马的）社会主义指控。”

“大家对奥巴马的了解远高於罗姆尼。毕竟奥巴马已经当了一段时间总统，”Twyman称。

调查受访者约7,500人，来自英国、德国、法国、丹麦、瑞典、芬兰和挪威。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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