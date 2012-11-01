逾90%欧洲人支持奥巴马--调查

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透伦敦10月31日电（记者 Peter Schwartzstein）---英国调查机构YouGov周三称，如果欧洲人能投票选美国总统，欧洲北部国家超过90%的人将投给奥巴马，因为他们认为罗姆尼过於右派。
美国民调显示奥巴马与罗姆尼旗鼓相当，而欧洲北部七个国家的受访者则一边倒的支持奥巴马。
YouGov政治和社会研究负责人Joe Twyman指出，欧洲人对罗姆尼不太了解，而且他们觉得他过於右派。
“根据欧洲大陆的标准，奥巴马已经是偏右甚至右派。而罗姆尼则更为右派，”Twyman在接受路透电话采访时说道。
“丹麦等地并不认同（对奥巴马的）社会主义指控。”
“大家对奥巴马的了解远高於罗姆尼。毕竟奥巴马已经当了一段时间总统，”Twyman称。
调查受访者约7,500人，来自英国、德国、法国、丹麦、瑞典、芬兰和挪威。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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