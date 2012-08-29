时尚界忠告美副总统候选人瑞安：人靠衣装

2012年8月25日，瑞安与罗姆尼在俄亥俄州参加一个竞选活动。 REUTERS/Brian Snyder

路透佛罗里达州坦帕8月28日电（记者 Andy Sullivan）---保罗?瑞安（Paul Ryan）将於周三接受美国共和党副总统候选人提名，正在为当日重要电视演讲做准备。

时尚达人则建议，他该花时间去给自己好好挑选衣服。他们认为：瑞安真需要有人帮忙打点他的衣柜。

本月早些时候罗姆尼确定瑞安为其竞选搭档时，时尚界对其穿着大加抨击。

《GQ》杂志说瑞安的宽松黑西装是“乡下老爸专用”，《Esquire》杂志更将其比作垃圾袋。《女装日报》则称，他选择方头鞋，是“男人可能犯的最严重错误之一”。

时尚博客Put This On编辑索恩（Jesse Thorn）指出，瑞安看起来“就像是个穿了爸爸西装的男孩”。

瑞安要争取副总统宝座，或许并不需要时尚界的支持。但一些时尚达人称，像瑞安这样穿着比身材大两号西装的人，可能会影响选民对他的信心。

洛杉矶形象顾问格拉姆（Laurie Graham）说：“如果西装对他来说过大，可能给人的感觉是这个职位（副总统）对他来说也太大了。”

另外，瑞安穿西装不用领带，也受到诟病，这与其他候选人比起来显得格格不入。

David Wood Clothiers服装店老板霍金斯（David Hodgkins）说：“在我看来，这样穿就好像因为房子着火了赶紧要跑出来的样子。这样不完整，就好象穿了鞋没用鞋带。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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