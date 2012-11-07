罗姆尼败选 华尔街需要重塑与奥巴马关系

路透11月7日电（记者 Sarah N. Lynch/Emily Stephenson/Rick Rothacker）---华尔街公司押注罗姆尼，但以失败告终。奥巴马的第二个任期或采取更加严厉的监管，华尔街公司必须和奥巴马即将任命的金融监管者搞好关系。

2008年金融危机的余波和2010年Dodd-Frank金融改革法案的通过导致奥巴马失去了很多银行家的支持。奥巴马试图支持金融系统，但是也导致各家银行损失数十亿美元的年度获利。

奥巴马曾公开表示，不喜欢“无法认清形势、有钱有势的银行家”。银行家担心，如果不能影响Dodd-Frank法案的执行过程，未来可能面对更多损失。

“他会继续加强监管，妖魔化和中伤企业，花很多钱，向人们征税，等等。”富国银行前首席执行官Dick Kovacevich表示。他支持罗姆尼。

华尔街公司也担忧，沃伦(Elizabeth Warren)赢得马萨诸塞州参议员选举可能刺激她争取对银行借贷施加更多监管措施，以保护消费者。沃伦在消费者金融保护署的建立中起到积极作用，批评人士称，新的监管可能拖累经济。

“我认为奥巴马和沃伦的胜利将导致华尔街公司面对更多责任和更严厉的监管。特别是华尔街大幅度向罗姆尼倾斜，我认为奥巴马在新的任期中控制监管的可能性更小。”Stable Value Consultants的Chris Tobe指出。

“2008年，我将票投给了奥巴马。但我明显认为罗姆尼能够更好地解决我们目前面对的问题。与政府鼎立合作以解决这些问题是我们义不容辞的责任。”私募股权企业Thomas H Lee Partners联席董事长Scott Sperling说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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