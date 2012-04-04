罗姆尼逼近共和党总统候选人胜利

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透密尔沃基4月3日电（记者 Steve Holland）---罗姆尼周二横扫威斯康辛州和另两场党内初选，向美国共和党总统候选人跃进一步，重创主要竞争对手桑托勒姆。
各大电视网预测，罗姆尼将在威斯康辛州、马里兰州和华盛顿轻松获胜，他成为共和党总统候选人的希望大增，如果在党内初选胜出，将在11月6日的美国总统大选中与民主党阵营的奥巴马对决。
尽管许多保守人士仍对罗姆尼持保留意见，但资深共和党人士或加大呼吁，要党内人士支持罗姆尼。
罗姆尼接连获胜让保守派桑托勒姆压力增加。
罗姆尼在密尔沃基发表获胜感言时，将矛头对准了奥巴马处理美国经济和油价上涨问题。
根据罗姆尼竞选团队发表的演讲摘要，罗姆尼称：“多年来，你乘坐空军一号到处飞，周围都是敬仰你的员工，追随者告诉你，你做的工作出色极了，这或许已足以让你脱离群众。”
奥巴马周二在演讲中提到罗姆尼，表明白宫已将罗姆尼视为共和党总统候选人。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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