罗姆尼谴责奥巴马将本·拉登被击毙纪念日政治化

路透纽约5月1日电（记者 Sam Youngman）---美国总统奥巴马在本·拉登被击毙一周年访问阿富汗，共和党人罗姆尼谴责奥巴马将此事政治化。

尽管被奥巴马秘密访问阿富汗抢了风头，罗姆尼以自己的方式进行纪念活动：与消防员和前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）在曼哈顿一处消防站吃匹萨，该消防站在2001年“9·11”事件中痛失11名消防员。

奥巴马阵营宣称，如果罗姆尼是美国总统，或不会下令击毙本·拉登，罗姆尼连续第二天进行反驳。

罗姆尼在哥伦比亚广播公司的《今晨》（This Morning）节目中称：“总统暗示我不会下令，进行这种突袭。我认为，他将此作为政治任务，这令人感到失望。我当然会这麽做。任何美国人，任何有思想的美国人，都会要求做同一件事情。”

罗姆尼稍後告诉记者：“如果我是美国总统，我会做出同样的决定。”

罗姆尼发表讲话时，奥巴马秘密抵达阿富汗巴格拉姆空军基地（Bagram Air Base），随後访问喀布尔。预计奥巴马将於周二发表电视讲话，向选民提醒其总统影响力。

奥巴马的支持者翻出了罗姆尼在2008年竞选总统时发表的言论。当时角逐总统宝座的奥巴马称，无论巴基斯坦总统同意与否，他都将在巴基斯坦境内缉拿“高价值的恐怖主义目标”。罗姆尼当时对此并不认同。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。