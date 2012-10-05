辩论表现不佳 奥巴马抨击罗姆尼“不诚实”

路透丹佛10月4日电（记者 Jeff Mason）---美国总统奥巴马周三在总统选举辩论中表现不佳，周四回击对手共和党人罗姆尼，民主党竞选团队誓言从挫折中吸取教训。

奥巴马在一个约12,000人的集会上表示，罗姆尼在周三90分钟的辩论中并不诚实。大多数观察家认为罗姆尼在那轮辩论中取胜。

“我在台上见到了一个激情四溢的罗姆尼，但这不可能是真正的罗姆尼，因为真正的罗姆尼过去一年一直在美国到处宣扬5万亿美元有利於富人的减税承诺。昨晚台上的那位说他对此一无所知，”奥巴马说道。

外界常指责罗姆尼呆板，不过他在周三辩论中的积极表现让他的竞选团队从此前数周的挫折中为之一振。

尼尔森（Nielsen）的数据显示，周三的辩论有6,720万观众收看，人数较2008年奥巴马和麦凯恩的第一轮辩论增加了28%。

11月6日的大选前还有两次辩论，资深顾问David Axelrod称，奥巴马竞选团队将调整策略。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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