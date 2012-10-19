奥巴马就女性权益保护攻击罗姆尼

路透新罕布什尔州曼彻斯特10月18日电（记者 Andy Sullivan）---在周四于美国新罕布什尔州举行的竞选活动中，美国总统奥巴马就女性权益保护向共和党总统候选人罗姆尼发起攻击。

奥巴马在首轮总统候选人辩论中的失利遭到密集批评，罗姆尼在民调中的支持率趁机上升。在第二轮辩论中，奥巴马以更锋利、更活跃的表现扳回一局，令其支持率回升。

路透/益普索每日跟踪民调显示，奥巴马领先幅度微弱，但选情稳定。可能投票的选民中47%的人称，他们将投票支持奥巴马，支持罗姆尼的则为44%，这与此前一天的结果一致。

“他已重拾较为有利的态势，”益普索调查员Julia Clark说道。

“他可以说在第一轮辩论後重整了旗鼓。”

不管是罗姆尼还是奥巴马，都力图在11月6日大选之前赢得女性的支持。

在新罕布什尔州两天的竞选活动中，奥巴马试图加强利用他在最近辩论中获得的优势。他攻击罗姆尼，称後者未明确阐述对一部保证男女同工同酬法律的支持。

“不管被问到多少次，罗姆尼州长就是不愿意说他是否支持一部保护这一权益的法律。这个问题并不是很难，”奥巴马在新罕布什尔州面对约6,000人说道。

“我有两个女儿，我希望确保她们在与其他人的儿子从事相同工作时能获得同等报酬。这非常简单，有令人疑惑的地方吗？”

罗姆尼的发言人Ryan Williams反驳道：“今天，奥巴马总统向新罕布什尔州选民发出了更多误导性的攻击信息，以便将注意力从他的失败记录、无度挥霍和在为推动我们国家前进提出清晰愿景上的无能转移开。”（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。