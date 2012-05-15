奥巴马攻击罗姆尼从商经历 称其当年公司是就业“吸血鬼”

路透华盛顿5月14日电（记者 Jeff Mason/Steve Holland）---美国总统奥巴马的竞选团队周一发布视频广告，将罗姆尼早年掌管的私募股权公司描述为扼杀就业的“吸血鬼”，以打击後者作为成功企业家的形象。

奥巴马阵营的这段视频时长六分钟，缩短版将在爱荷华州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州和科罗拉多州等的电视台播放，旨在让奥巴马与有望成为共和党总统候选人的罗姆尼形成强烈反差。

奥巴马在纽约一所女子学院发表讲话，敦促学生们为创造更加公平和宽容的国家而奋斗。两天前，罗姆尼在位於弗吉尼亚州林奇堡的自由大学（Liberty University）毕业典礼上发表演讲，试图争取保守的福音派基督徒的支持。

奥巴马阵营这段视频定下的基调表明，奥巴马将通过攻击罗姆尼的竞选理由，即他拥有从商经历，来破坏他的候选资格。

视频围绕位於密苏里州堪萨斯城的GS Technologies钢铁公司的倒闭而展开，该公司1993年被罗姆尼掌管的贝恩资本（Bain Capital）收购。

视频认为，罗姆尼掌管贝恩资本时使用的资本主义手段，以牺牲工人为代价帮助富有投资者。

这家钢铁公司被贝恩资本收购不到十年後倒闭，造成750人失业。根据路透特别报导，贝恩资本在这项交易中获利颇丰，其最初投资为800万美元，最终获得1,200万美元和至少450万美元的咨询费。

这家钢铁公司的前员工Jack Cobb在视频中说：“就像一个吸血鬼，（贝恩）吸干了我们。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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