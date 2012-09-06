美国第一夫人演讲吸引超高人气

韩国代总统办公室称不会延长特别检察官的调查期
路透首尔2月27日 - 韩国代总统黄教安办公室称，特别检察官对牵涉总统朴槿惠的贪腐丑闻调查不会延长至截止日期2月28日之后。
路透洛杉矶9月5日电(记者 Jill Serjeant)---米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)周二晚在美国民主党大会发表了情真意切的演讲，引发微博好评如潮，且提升其丈夫奥巴马在社交媒体的势头。
美国民主党代表大会在北卡罗来纳州夏洛特(Charlotte)举行。
根据尼尔森(Nielsen)数据，约有2,200万人通过三大有线电视和美国三家免费电视网观看了“第一夫人”演讲。
这较共和党候选人罗姆尼的妻子安·罗姆尼一周前演讲吸引的观众多出约150万。
社交媒体上对米歇尔演讲的反应出奇地好，Twitter上甚至有人谈论米歇尔是否有一天会自己竞选总统。
Twitter数据显示，米歇尔演讲结束时每分钟就出现2.8万条推文，是罗姆尼在共和党大会演讲结束後的两倍，而安·罗姆尼演讲後每分钟推文仅略超过6,000条。
CNN知名主持人沃尔夫·布里泽(Wolf Blitzer)称“第一夫人”的演讲可谓“大满贯”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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