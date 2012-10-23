罗姆尼与奥巴马都支持以色列 认同袭击伊朗是最後选择

路透华盛顿10月23日电（记者 Tabassum Zakaria）---美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周一就谁是以色列的最有力支持者展开争论，但都同意对伊朗核项目发动军事袭击必须是“最後的选择”。

伊朗核项目几乎可以肯定是下一任美国总统要面对的首要外交挑战之一，罗姆尼和奥巴马在外交政策辩论中对此问题的观点并未有很大出入。他们都认为需要施加严厉的经济压力以及保护美国的盟友以色列。

“如果以色列受到攻击，我们将支持以色列，不只是从外交和文化上，也包括军事上，”罗姆尼说道。

“如果以色列受到攻击，我会和以色列站在一起，”奥巴马说道。

两人都没有表示如果以色列单方面进攻伊朗他们会怎麽做。罗姆尼一度对“如果以色列总理打电话告诉他以色列的轰炸机正在前往轰炸伊朗核设施的路上，他会怎麽做”的问题搁置不理。

“我和罗姆尼的分歧在於，在竞选期间，他的言论经常让人觉得，似乎我们应该尽早采取军事行动。我认为这是个错误，因为当我作出可能危及年轻人性命的决定时，我一直明白那是最後的选择，而不是首选，”奥巴马在辩论中说道。

“我们需要不断加大对伊朗的压力，因为如果事情得不到解决，不能阻止伊朗愚蠢的核行为，对美国来说都无法接受。当然，军事行动是最後的选择，只有当其他所有途经都无法凑效时才会考虑，”罗姆尼在辩论中称。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。