少数富豪对美国总统选举产生巨大影响

路透华盛顿2月1日电（记者 John Whitesides）---根据周二晚些时候提交给美国联邦选举委员会的文件，2011年“超级政治行动委员会”筹集了逾4,200万美元支持美国共和党总统竞选者，显示新的捐助规定允许少数美国富豪对竞选产生影响。

2010年，美国最高法院决定，对政治行动委员会的捐款可以无上限。周二的文件揭示了该规定的影响。

该文件显示了共和党总统提名参选人罗姆尼在竞选中威力十足的原因，他受到名为“Restore Our Future”的超级政治行动委员会支持，主要通过投放广告攻击主要对手金里奇。罗姆尼目前领先。

该组织2011年筹得3,000万美元，年底银行账户上有近2,400万美元。

过去一个月，该组织在佛罗里达州花费大量资金，投放广告攻击金里奇。外界普遍认为，广告的投放对罗姆尼取得周二的初选胜利有帮助。

与支持罗姆尼的政治行动委员会所拥有的资金相比，支持其他共和党竞选者和支持奥巴马的政治行动委员会都显得相形见绌。支持奥巴马的“Priorities USA”去年仅筹得420万美元，截止12月31日银行账户上有150万美元。

“超级政治行动委员会从根本上改变了竞选方式，对竞选产生了巨大影响。如果参选者能够找到愿意出巨资的资助人，可能产生令人难以置信的影响，”前密歇根州共和党主席Saul Anuzis称。

“超级政治行动委员会令一少部分富豪能够对选举产生非常大的影响，”Democracy 21总裁Fred Wertheimer指出。

“最简单地看，超级政治行动委员会的作用是令那些过去可能因为资源不足而被淘汰的参选者能够继续战斗下去，”科尔比学院竞选金融专家Anthony Corrado称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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