罗姆尼6月竞选筹款额跑赢奥巴马

2012年7月4日，美国共和党总统候选人罗姆尼与妻子在新罕布什尔州与支持者交流。 REUTERS/Jessica Rinaldi

路透华盛顿7月9日电（记者 Alina Selyukh/Jeff Mason）---美国将於11月6日举行总统大选，在大选前的筹款竞赛中，6月美国共和党总统候选人罗姆尼筹款1.06亿美元，远远胜过奥巴马的7,100万美元筹款额。

罗姆尼竞选阵营周一公布了筹款数额，是2012年总统竞选活动中迄今最高月度筹款额，也标志着罗姆尼及其阵营正消除奥巴马作为现任总统本可拥有的资金优势。

共和党全国委员会的选举基金及独立的“超级政治行动委员会”（Super PACs）这样的大笔资金捐助者，是罗姆尼筹款的主要推动力，他们已向罗姆尼阵营投入大量资金。

根据政府披露信息及周一公布的数据，罗姆尼及共和党全国委员会迄今至少筹款3.89亿美元，低於奥巴马阵营及民主党全国委员会5.12亿美元的筹款额。

但这样的差距正在逐渐缩小。

5月，罗姆尼阵营单月筹款额首次超越奥巴马阵营，周一公布的6月筹款数据则继续了这一趋势。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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