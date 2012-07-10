罗姆尼6月竞选筹款额跑赢奥巴马

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿7月9日电（记者 Alina Selyukh/Jeff Mason）---美国将於11月6日举行总统大选，在大选前的筹款竞赛中，6月美国共和党总统候选人罗姆尼筹款1.06亿美元，远远胜过奥巴马的7,100万美元筹款额。
罗姆尼竞选阵营周一公布了筹款数额，是2012年总统竞选活动中迄今最高月度筹款额，也标志着罗姆尼及其阵营正消除奥巴马作为现任总统本可拥有的资金优势。
共和党全国委员会的选举基金及独立的“超级政治行动委员会”（Super PACs）这样的大笔资金捐助者，是罗姆尼筹款的主要推动力，他们已向罗姆尼阵营投入大量资金。
根据政府披露信息及周一公布的数据，罗姆尼及共和党全国委员会迄今至少筹款3.89亿美元，低於奥巴马阵营及民主党全国委员会5.12亿美元的筹款额。
但这样的差距正在逐渐缩小。
5月，罗姆尼阵营单月筹款额首次超越奥巴马阵营，周一公布的6月筹款数据则继续了这一趋势。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。