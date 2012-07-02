罗姆尼需要更好的竞选团队才有望战胜奥巴马--默多克

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透华盛顿7月1日电---新闻集团董事长默多克周日在Twitter上称，罗姆尼如果想在11月的美国总统大选中打败奥巴马，他需要更好的竞选团队。
“上周见了罗姆尼。如果他不放弃团队中的一些人，招募一些真正的专业人士，将很难打败奥巴马。不乐观。”默多克写道。
“美国大选是对奥巴马的公投，其他都不重要。”
几天前，默多克曾这样描述罗姆尼：“看起来行事小心，没有重大新闻，除了对西班牙裔移民态度强硬。”
近期的民调显示，奥巴马小幅领先罗姆尼。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”