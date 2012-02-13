习近平访美适逢选举年 奥巴马费尽思量演好戏

路透华盛顿2月13日电（记者 Jeff Mason/Stella Dawson）---美国总统奥巴马正在悄悄地全面检讨对华经济政策，寻求能在市场准入、汇率操纵等问题能有新的建树，他周二将在椭圆形办公室会晤中国国家副主席习近平。

奥巴马一方面需要提振美国出口、展示他可以对中国强硬，同时也希望与未来可能成中国新领导人的习近平有一个顺利的开端，这凸显出美国对华政策自相矛盾的一面。

而习近平又是在美国选举之年访问，加上奥巴马应对中国事务的做法又是共和党总统候选人的攻击焦点，奥巴马面前的这道难题变得更为复杂。

习近平将在华盛顿展开全面访问，访问行程包括美国国务院、五角大楼和国会山，同时还将会见中美两国的商界领袖。

但习近平的职务目前是国家副主席，可能不会得到全程贵宾式的待遇。

奥巴马的幕僚称，习近平此次访美将鲜有正式协议达成，预计只是奥巴马同习近平的一次相互会面，双方也可能代表各自国家进行艰难谈判。

美国副国家安全顾问罗德斯（Ben Rhodes）向记者表示，虽然提高美国对中国出口取得进展，“但我们也能列举出非常直接的、我们认为中方没有实施各国都需遵守的商业规则的实例”。

政策和政治

中国不受美国选民的欢迎。中国和贸易和汇率政策被归咎为导致美国制造业就业职位流失的罪魁祸首，这一议题在俄亥俄州等一些重要竞选战场的争论尤其激烈。抨击中国也成为两党候选人赢得政治分数简单易行的途径。

奥巴马深谙此道，他在去年11月亚太峰会上就开始放出强硬话语，呼吁中国改革对美国经济不利的贸易和汇率政策，像个“成人”般的行事。

由於中国手中攥着数以千亿计的美国债务，这让美国能对中国起到作用的砝码有限。

然而，奥巴马此类被近期一位从其内阁离职的官员描述为政策检讨的行动，意图在限制美国市场准入、中国国企的角色、被美方认为人为过低的人民币汇率等相关问题上，寻找能取得功效的新方法。

共和党认为奥巴马的此类新举措并没有发挥多大作用。目前共和党总统候选人中遥遥领先的罗姆尼（Mitt Romney）曾表示，奥巴马对中国还不够强硬。他承诺如当选会将中国列为汇率操纵国，而奥巴马政府一直不愿这麽做。

奥巴马的政治顾问们已经意识到，习近平的访问可能引发更多针对奥巴马政绩的抨击，他们已经做好以其人之道还击罗姆尼的准备。

他们指出，罗姆尼之前在其《No Apology》一书中，将奥巴马针对中国产轮胎的特保案称为贸易保护主义，但现在作为总统候选人的罗姆尼则宣称，如当选将中国列为汇率操纵国後，会对中国商品加徵关税。

谋划

在习近平访问期间，奥巴马可能不会直接回应罗姆尼的指责，但选举压力还是会影响他的立场。

德国马歇尔基金会（German Marshall Fund）研究中国的专家斯莫尔（Andrew Small）称，“共和党总统候选人初选过程中一直牵扯到中国的议题，使得奥巴马不得不对一些涉及中国的经济问题采取更严厉的公开立场”。

“就这次访问本身看，白宫方面打的算盘是让他（奥巴马）上演一场精彩好戏，”他说。

让习近平的访问顺利进行，对奥巴马本人来说也很重要。习近平有望成为未来十年的中国领导人，奥巴马则有意与他建立良好的关系。

国际战略研究中心（CSIS）研究中国的专家葛来仪（Bonnie Glaser）称，“这届（美国）政府的希望是，奥巴马能再度掌权四年，他们想让这两个人（奥巴马和习近平）建立友好关系。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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