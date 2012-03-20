奥巴马竞选团队2月筹款逾4,500万美元

路透华盛顿3月19日电（记者 Jeff Mason）---美国总统奥巴马的连任竞选团队和其民主党同盟2月筹款超过4,500万美元，较1月筹款额上升，而外界也日益担心共和党2012年的竞选支出可能超过民主党。

奥巴马竞选团队在Twitter发布声明称，2月份共有34.8万人捐款，其中有10.5万人是首次捐款。

声明指出，2月份收到的捐款中，数额为250美元或以下的比例接近98%。

声明还称，“自2011年4月以来，共有164万人向此次竞选慷慨捐助。”

奥巴马的竞选团队、民主党全国委员会及其他联合筹款委员会1月总计筹款2,910万美元。

共和党全国委员会对此却有不同看法，指出奥巴马2月份筹款与其2008年同期筹措到5,678万美元相比明显减少。

奥巴马竞选团队称，目前筹集的款项主要用於11月6日大选。共和党候选人仍在为党内总统候选人提名争得不可开交，他们的竞选经费眼下主要用於初选。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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