奥巴马竞选团队2月筹款逾4,500万美元

隐瞒与俄国联系饱受抨击 美国司法部长塞申斯退出特朗普竞选调查
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透华盛顿3月19日电（记者 Jeff Mason）---美国总统奥巴马的连任竞选团队和其民主党同盟2月筹款超过4,500万美元，较1月筹款额上升，而外界也日益担心共和党2012年的竞选支出可能超过民主党。
奥巴马竞选团队在Twitter发布声明称，2月份共有34.8万人捐款，其中有10.5万人是首次捐款。
声明指出，2月份收到的捐款中，数额为250美元或以下的比例接近98%。
声明还称，“自2011年4月以来，共有164万人向此次竞选慷慨捐助。”
奥巴马的竞选团队、民主党全国委员会及其他联合筹款委员会1月总计筹款2,910万美元。
共和党全国委员会对此却有不同看法，指出奥巴马2月份筹款与其2008年同期筹措到5,678万美元相比明显减少。
奥巴马竞选团队称，目前筹集的款项主要用於11月6日大选。共和党候选人仍在为党内总统候选人提名争得不可开交，他们的竞选经费眼下主要用於初选。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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