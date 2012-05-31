奥巴马同罗姆尼短暂休战 通电话相互祝福

路透华盛顿5月30日电（记者 Steve Holland/Jeff Mason）---如同两个职业拳击手中场休息一样，美国民主党总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼周三短暂休战，互祝双方为11月6日的选举珍重。

罗姆尼周二在德克萨斯州锁定共和党总统候选人提名後，奥巴马亲自致电道贺，两人还通过电话进行了交谈。德克萨斯州初选获胜後，罗姆尼获得的票数超过8月末在坦帕（Tampa）举行的党代表大会上赢得提名所需的1,114张党代表支持票。

这是奥巴马同罗姆尼间一次罕见通话。两人彼此虽不是很了解，但随着夏季竞选季的开始，两人已经开战交手，为提升自身形象相互诋毁。

奥巴马竞选团队发言人Ben LaBolt称：“美东时间上午11:30左右，总统向罗姆尼致电祝贺他赢得共和党提名。奥巴马总统说，他期待两人能就美国的未来进行一场重要且健康的辩论，也祝罗姆尼及他的家人在今後的竞选中身体健康。”

罗姆尼是在拉斯维加斯接到奥巴马的电话的，他前一天晚上在此地参加一个筹款活动。

罗姆尼竞选团队的一个助手称，奥巴马同罗姆尼的通话“短暂而真诚，罗姆尼对总统致电道贺表示感谢，也祝他及他的家人身体健康。”

两人的休战不久後便告结束，各自的竞选团队也恢复了日常的口水战。在通话消息传出一小时後，罗姆尼便借助疲软的美国经济抨击奥巴马。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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