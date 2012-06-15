奥巴马罗姆尼“互损” 经济为焦点

6月14日在俄亥俄州的选民聚会。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透克里夫兰6月14日电---美国总统奥巴马将其与罗姆尼的选战描述成两种截然相反经济前景的对比，警告称若罗姆尼上台，将“掏空”中产阶级。

奥巴马称，11月6日选举结果将决定美国走向哪条道路，若他当选，将带领美国经济依托教育和科研，走向全民受惠的繁荣；而若罗姆尼当选，则将降低富人税负，损害其他多数人的利益。

他在俄亥俄一次演讲中说：“今年11月，你们可以提请世界关注，建立强大的经济不是自上而下，而是依托不断发展、不断壮大的中产阶层。”俄亥俄州是美国大选重要的“摇摆州”，对於决定选举结果至为关键。

目前美国经济复苏岌岌可危，且罗姆尼支持率已逼近奥巴马，民主党担心奥巴马若只是试图让选民们相信，他们现在的生活好过奥巴马2009年刚上台时，恐怕会输掉选举。

奥巴马回顾了前任布什在位时经济下滑的局面，并警告称，罗姆尼对经济的立场与布什时期相仿。

奥巴马演讲中并未提到任何对经济的新想法，他似乎期望选民关注美国经济的过去和未来潜力，而不只是现在。

许多选民对罗姆尼并不了解，但奥巴马的前任布什则不得人心。美国有三分之二的人将经济低迷归咎於布什，只有一半人将其归于奥巴马。

罗姆尼在演讲中则指出，奥巴马当总统已经三年半了。

他说：“行胜於言。你想要看他（奥巴马）经济政策的效果，看看俄亥俄，看看全国，就知道了。”

奥巴马支持率已经下滑至今年1月以来最低水准，从一个月前的50%降至47%，领先优势几乎消失。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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