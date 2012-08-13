奥巴马称罗姆尼竞选搭档为共和党“思想领袖”

路透芝加哥8月12日电---美国总统奥巴马周日称共和党总统候选人罗姆尼的竞选搭档保罗·莱恩(Paul Ryan)是共和党人在国会中的“思想领袖”。民主党人认为莱恩是预算政策的鹰派人物且是富人的捍卫者。

奥巴马在芝加哥的一个筹资活动上表示：“就在昨天，我的对手选择了他的竞选搭档，共和党人在国会中的思想领袖——保罗·莱恩先生。我想祝贺莱恩先生。我认识他，欢迎他加入大选阵营。”

“他是个彬彬有礼的人，也是一个居家男人。他是罗姆尼州长想法的发言人，但罗姆尼的想法我基本不同意。”

这也是奥巴马首次对莱恩成为罗姆尼竞选搭档一事置评，莱恩的加入也为共和党人的总统大选活动注入了新能量。

但奥巴马及其他民主党人热衷就其有争议的预算计划攻击莱恩，他们称莱恩的预算计划将毁掉帮助老年人和低收入人群的社会保障计划。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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