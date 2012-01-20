共和党人奥尼尔称未诅咒奥巴马离世

路透华盛顿1月19日电（记者 Lily Kuo）---共和党领导人、堪萨斯众议院发言人奥尼尔（Mike O'Neal）周四为电子邮件事件道歉，但表示他不会辞职。此前他发送的一封电子邮件引用了《圣经》的一节内容，祈求美国总统奥巴马“时日不多”，结果招致指责。

报纸Lawrence Journal-World随後转载了奥尼尔的邮件，批评者称该邮件诅咒奥巴马死亡。

“该邮件含有《圣经》的一节，所指的是奥巴马的总统任期。我已经道歉，我感到非常抱歉。”奥尼尔在另外一封电子邮件中写道。

这封受到指责的邮件是奥尼尔发给朋友和同事的，引用了《圣经》的一节，翻译过来是“愿他时日不多，让其他人取代他的位置”。

接下去的一节是“愿他的儿女为孤儿，他的妻子为寡妇”。

两名牧师提交了一份三万人签名的请愿书，要求奥尼尔辞职。奥尼尔作出道歉，但是他的通讯联络人称他不会辞职。

“奥尼尔引用《圣经》，暗示民众应该祈祷美国总统死亡。”组织签署请愿书的在线团体Faithful America发言人Michael Sherrard表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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