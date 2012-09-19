奥巴马抨击罗姆尼“置国家很大一部分于不顾”

德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透纽约9月18日电（记者 Mark Felsenthal）---美国总统奥巴马周二抨击共和党总统候选人罗姆尼“置国家很大一部分于不顾”。此前一段私下录制的视频显示，罗姆尼称奥巴马的支持者为依赖政府的受害者。
“作为总统，我学到的一件事是，你代表的是整个国家，”奥巴马在CBS的《大卫深夜秀》（Late Show with David Letterman）节目中说。
“我的想法是，如果你想成为总统，就得为所有人工作，而不是只为一些人工作，”他说道，并赢得了现场观众的掌声。
自由派杂志《琼斯母亲》（Mother Jones）周一公开了上述视频的前半部分。根据视频内容，罗姆尼对捐款者称，有47%的美国人不论怎样都会支持奥巴马，而他“不用考虑这些人”。
罗姆尼称，这些人不用缴纳个人所得税，他们“依赖政府，认为他们是受害者，觉得政府有责任照顾他们”。
奥巴马称，他在四年前竞选获胜後，曾尽力接触之前不支持他的人。
“2008年我竞选获胜时，47%的人投票给了麦凯恩，他们没有投票给我，”奥巴马称。
“我在胜选之夜说，尽管你们没有给我投票，我也会倾听你们的声音，尽最大努力做好你们的总统。”
“我认为民众希望确信的是，你不会置国家很大一部分于不顾。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)