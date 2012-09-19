奥巴马抨击罗姆尼“置国家很大一部分于不顾”

2012年9月18日，在CBS的《大卫深夜秀》节目中美国总统奥巴马与主持人大卫·莱特曼握手。 REUTERS/Kevin

路透纽约9月18日电（记者 Mark Felsenthal）---美国总统奥巴马周二抨击共和党总统候选人罗姆尼“置国家很大一部分于不顾”。此前一段私下录制的视频显示，罗姆尼称奥巴马的支持者为依赖政府的受害者。

“作为总统，我学到的一件事是，你代表的是整个国家，”奥巴马在CBS的《大卫深夜秀》（Late Show with David Letterman）节目中说。

“我的想法是，如果你想成为总统，就得为所有人工作，而不是只为一些人工作，”他说道，并赢得了现场观众的掌声。

自由派杂志《琼斯母亲》（Mother Jones）周一公开了上述视频的前半部分。根据视频内容，罗姆尼对捐款者称，有47%的美国人不论怎样都会支持奥巴马，而他“不用考虑这些人”。

罗姆尼称，这些人不用缴纳个人所得税，他们“依赖政府，认为他们是受害者，觉得政府有责任照顾他们”。

奥巴马称，他在四年前竞选获胜後，曾尽力接触之前不支持他的人。

“2008年我竞选获胜时，47%的人投票给了麦凯恩，他们没有投票给我，”奥巴马称。

“我在胜选之夜说，尽管你们没有给我投票，我也会倾听你们的声音，尽最大努力做好你们的总统。”

“我认为民众希望确信的是，你不会置国家很大一部分于不顾。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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