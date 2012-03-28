桑托勒姆在宾州的优势缩小--民调

路透华盛顿3月28日电（记者 Lily Kuo）---周三的民调显示，领先的共和党总统候选人罗姆尼与桑托勒姆在宾夕法尼亚州的差距缩小，宾夕法尼亚州是桑托勒姆的家乡，下个月将举行重要的初选。

富兰克林与马歇尔学院在宾夕法尼亚州兰卡斯特进行的民调显示，上个月桑托勒姆的支持率由领先罗姆尼29个点大幅降至领先2个点。

宾夕法尼亚州初选将於4月24日举行。纽约州和康涅狄格州等州的初选届时也将举行，罗姆尼在这些州的获胜机会较大。

如果桑托勒姆在宾夕法尼亚州落败或是勉强获胜，资深共和党人可能向其施压，要求桑托勒姆退出竞选。

民调显示，30%可能的共和党投票人称将投票给桑托勒姆，28%将投票给罗姆尼。

民调受访者为505名宾夕法尼亚州共和党注册投票人，误差比例为正负4.2个百分点。近四分之一的受访者称还未下决定。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。