奥巴马保持对罗姆尼领先优势--民调

路透华盛顿9月27日电---距11月6日美国总统大选仅剩40天，周四最新路透/益索普民调显示，现任总统奥巴马保持对共和党候选人罗姆尼的领先优势。

这项每日追踪调查显示，奥巴马与罗姆尼的支持率分别为49%与42%。有1,194名登记选民参加了此项线上调查。调查结果显示奥巴马最近一直保持领先优势。

在本月民主党全国大会和罗姆尼失言视频流出後，奥巴马支持率得到提振。

视频内容显示，罗姆尼在今年5月一次筹款活动上称“47%的美国人不交税、依靠政府”，称这些人不大可能投票给他。

但罗姆尼竞选团队则称，其内部数据显示罗姆尼与奥巴马的支持率比民调显示的结果要接近得多。（完）

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

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