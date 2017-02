罗姆尼外交政策支持率直追奥巴马

路透华盛顿10月18日电---皮尤民众与媒介研究中心(Pew Research Center for People and the Press)周四发布的民调显示,美国共和党总统候选人罗姆尼在外交政策议题上获得的支持率明显上升,但奥巴马在这方面的支持率仍略微领先。