奥巴马支持率未因支持同性婚姻而上升--民调

路透华盛顿5月15日电（记者 Jeff Mason）---周二公布的路透/Ipsos民调结果显示，美国总统奥巴马表示支持同性婚姻虽然激发了部分选民的政治热情，但并没有带动他的支持率大增。

奥巴马上周公开表示支持同性婚姻後，约有三分之一的美国受访者对他更加支持，也有三分之一的受访者持反对意见。

奥巴马称他支持同性婚姻属於个人决定，但这已经引发了激烈的政治辩论，外界揣测此举是否会在11月总统选举中对他有帮助。

民调结果显示，31%的受访者因他支持同性婚姻而更加支持他，而30%的受访者却持反对意见。40%的受访者则认为，这不影响他们对总统的看法。

在政治上属於中间派的选民，通常对总统选举的结果有着重要影响，而他们对此的看法也存在分歧，19%的受访者更加支持奥巴马，26%的此类受访者则持反对意见。54%的中间派选民表示，这对他们的看法没有影响。

奥巴马与可能成为共和党总统候选人的罗姆尼正展开激烈竞争，经济和社会问题主导着他们的竞选。

《纽约时报》/哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）周二发布的民调显示，罗姆尼的支持率为46%，稍微领先支持率为43%的奥巴马。《今日美国》（USA Today）的一项调查显示，罗姆尼的支持率更高一些，主要得益於他应对经济的能力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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