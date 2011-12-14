金里奇在共和党提名遥遥领先--民调

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿12月13日电（记者 JoAnne Allen）---美国全国广播公司（NBC）和《华尔街日报》周二发布的民调显示，美国众议院前议长金里奇（Newt Gingrich）在共和党总统候选人提名角逐中遥遥领先，支持率首超40%大关。
民调显示，在倾向投给共和党的选民中，金里奇支持率为40%，而前马萨诸塞州州长罗姆尼（Mitt Romney）支持率仅为23%。
但《华尔街日报》报导称，民调还发现，独立选民和摇摆选民对金里奇很不放心。而在总统选举中，这些选民往往具有决定作用。
在民调虚拟的大选中，金里奇落後奥巴马10多个百分点（二者支持率分别为40%和51%），奥巴马领先罗姆尼2个百分点（二者支持率分别为47%和45%）。
民调显示，多数共和党初选选民（51%）认为，在2012年美国总统大选中，共和党候选人能挑战奥巴马属"势均力敌"。
仅有21%的被访者认为，共和党优势强劲，27%的人称形势堪忧。
12月7日到11日期间，共有1,000人参与了上述调查，整体误差率为正负3.1个百分点。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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