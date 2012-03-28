多数美国人反对奥巴马处理油价上涨方式

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透华盛顿3月27日电---路透/Ipsos周二发布的在线调查显示，超过三分之二的美国人反对总统奥巴马处理油价的方式，但多数人未将油价上涨归咎於奥巴马。
周一和周二进行的调查显示，对奥巴马做法表示反对和赞成的受访者比例为68%和24%。过去一个月，美国油价每加仑上涨0.30美元至3.90美元。燃料成本上升已成为今年美国总统竞选活动最重要的主题之一。
据这项网络调查显示，多数两党选民和独立选民反对奥巴马处理油价上涨的方式，这或对奥巴马11月6日竞选连任构成麻烦。
投票者中89%的共和党选民、52%的民主党选民及73%的独立选民对奥巴马的做法持反对意见。
但受访者将油价上涨更多归咎於石油公司，而非政界人士，因为石油公司希望从中牟取暴利。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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