单身选民青睐奥巴马 已婚者拥戴罗姆尼--民调

4月24日在纽约布鲁克林拍到的共和党候选人初选的一家投票站。A REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿7月11日电---奎尼匹克大学(Quinnipiac University)的一项民调周三显示，美国总统奥巴马在总统大选中对共和党竞争对手罗姆尼拥有的微弱领先优势与选民的婚姻状况也息息相关。在单身选民，尤其是单身女性中，奥巴马拥有很大的优势。

民调显示，有54%的单身选民支持奥巴马，而罗姆尼近获得34%的单身选民的支持；有51%的已婚选民选择罗姆尼，而奥巴马在已婚选民的支持率仅为38%。

奥巴马在单身女性中拥有60%的高支持率，而罗姆尼仅为31%，但後者在已婚女性的支持率相对较高，达到了49%，奥巴马为42%。罗姆尼在已婚男性选民中的支持率比奥巴马高出19个百分点，而奥巴马在单身男性选民中的支持率比罗姆尼领先9个百分点。

民调显示，奥巴马在全国的领先优势比罗姆尼高出3个百分点，即前者为46%，後者为43%。

奎尼匹克大学的民意测验专家Peter Brown表示：“尽管性别差别以及奥巴马在女性选民中的受欢迎程度都在很大程度上有助於其竞选，但实际上，选民的婚姻状况影响更大，更具说服力。”

“婚姻状况的不同或许与已婚和单身人士不同的关注点和经济状况有关。”

“相比未婚选民，已婚人士相对可能年纪更大，更具金融安全意识，在社交上也更为保守。已婚选民更愿意关注经济和医疗，而单身选民更关注同性恋权利和生育等问题。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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