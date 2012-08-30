共和党大会助罗姆尼追平奥巴马

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透佛罗里达坦帕8月29日电(记者 John Whitesides)---周三发布的路透/益普索调查显示，受益於共和党本周在坦帕的提名大会，美国共和党总统候选人罗姆尼与现任总统奥巴马打成了平手。
在为期四天的滚动式民调中，罗姆尼和奥巴马的支持率势均力敌，均为43%。而在此前，奥巴马周二领先罗姆尼两个百分点，周一领先四个百分点。
益普索民意测验专家克拉克(Julia Clark)表示：“罗姆尼的支持率有所上升，这对共和党大会来说是正常现象。虽然变化很小，但在过去两天中一直是渐增的。”
通常而言，提名大会至少会给总统候选人带来一点助推力。候选人可利用该会作为直接向选民宣传其理念的平台。
在周二共和党大会首日，共和党人抨击了奥巴马的执政表现，将罗姆尼描述成能做艰难决定且拯救美国经济的领导人。
克拉克说：“共和党大会受到了人们的关注。可以这麽说，支持率的微小变化跟大会有关。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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