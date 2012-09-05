民调显示奥巴马个人特质获高度认可

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北卡罗来纳州夏洛特9月4日电（记者 Steve Holland）---路透/Ipsos周二公布的调查结果显示，即将参加美国民主党全国大会的总统奥巴马，在个人特质上获得选民高度认可，但他对於美国经济的处理方式却遭受质疑。
眼下距11月6日美国总统大选仅剩九周，总体上在可能投票的选民中，共和党总统候选人罗姆尼现阶段支持率为46%，超过奥巴马後者支持率为45%。
调查显示，在“可亲度”支持率上，奥巴马远领先于罗姆尼，二者分别为50%和30%。41%的被受访者称，他们相信奥巴马“理解我这样的人”；认为罗姆尼如此的受访者占28%。
但在大选重头戏--美国经济增长上，奥巴马相比罗姆尼暴露出软肋。75%的受访者认为当前经济走上了错误的轨道，而持相反看法者仅占17%。
这份调查相比周日的调查结果稍有差异，周日调查显示罗姆尼与奥巴马的支持率持平，均为45%。在上周共和党全国大会结束後，罗姆尼的支持率短暂小幅上升，而奥巴马也将利用即将召开的民主党全国大会机会获得支持率反弹。
奥巴马将於周四晚在北卡罗来纳州夏洛特市向民主党全国大会致辞。
“随着民主党全国大会在今天的召开，我认为支持数字将很快向奥巴马倾斜，”Ipsos调查员Julia Clark说道。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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