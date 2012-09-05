民调显示奥巴马个人特质获高度认可

9月3日在北卡罗来纳夏洛特拍到的一名奥巴马支持者拿着印有奥巴马头像的袋子。 REUTERS/Jessica Rinaldi

路透北卡罗来纳州夏洛特9月4日电（记者 Steve Holland）---路透/Ipsos周二公布的调查结果显示，即将参加美国民主党全国大会的总统奥巴马，在个人特质上获得选民高度认可，但他对於美国经济的处理方式却遭受质疑。

眼下距11月6日美国总统大选仅剩九周，总体上在可能投票的选民中，共和党总统候选人罗姆尼现阶段支持率为46%，超过奥巴马後者支持率为45%。

调查显示，在“可亲度”支持率上，奥巴马远领先于罗姆尼，二者分别为50%和30%。41%的被受访者称，他们相信奥巴马“理解我这样的人”；认为罗姆尼如此的受访者占28%。

但在大选重头戏--美国经济增长上，奥巴马相比罗姆尼暴露出软肋。75%的受访者认为当前经济走上了错误的轨道，而持相反看法者仅占17%。

这份调查相比周日的调查结果稍有差异，周日调查显示罗姆尼与奥巴马的支持率持平，均为45%。在上周共和党全国大会结束後，罗姆尼的支持率短暂小幅上升，而奥巴马也将利用即将召开的民主党全国大会机会获得支持率反弹。

奥巴马将於周四晚在北卡罗来纳州夏洛特市向民主党全国大会致辞。

“随着民主党全国大会在今天的召开，我认为支持数字将很快向奥巴马倾斜，”Ipsos调查员Julia Clark说道。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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