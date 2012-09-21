奥巴马巩固对罗姆尼的领先优势

路透华盛顿9月20日电（记者 Andy Sullivan）---周四发布的路透/益普索民调显示，美国总统奥巴马对罗姆尼的领先优势保持在5个百分点，加强在总统大选中的领先优势。

该民调显示，奥巴马和罗姆尼的支持率分别为48%和43%。自9月7日以来，奥巴马在民调中一直保持领先优势。

从受欢迎度到是否会保护美国人的工作，到是否有总统风范等一系列有关个人品质的问题上，奥巴马对罗姆尼的支持率领先优势都在两位数。罗姆尼仅在是否是有信仰的人问题上领先奥巴马，罗姆尼和奥巴马在这一问题上的支持率分别为43%和34%。

过去一周来奥巴马的领先优势几乎没有变动，罗姆尼则因失言视频形象受损。

益普索民调专家Julia Clark称，罗姆尼失言视频一直占据媒体头条，但不太可能影响独立选民。独立选民多是根据经济状况来决定投票给哪位候选人。选民暂时认为美国经济在朝正确方向前进，因此看似倾向於支持奥巴马。

Clark称，预计两人的民调支持率差距会有所缩小，但认为奥巴马有70%至80%的机会赢得11月6日的总统大选。

该民调於9月16日至20日间进行，访问了2,078名登记选民和1,437名可能会投票的选民。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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