奥巴马巩固对罗姆尼的领先优势

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透华盛顿9月20日电（记者 Andy Sullivan）---周四发布的路透/益普索民调显示，美国总统奥巴马对罗姆尼的领先优势保持在5个百分点，加强在总统大选中的领先优势。
该民调显示，奥巴马和罗姆尼的支持率分别为48%和43%。自9月7日以来，奥巴马在民调中一直保持领先优势。
从受欢迎度到是否会保护美国人的工作，到是否有总统风范等一系列有关个人品质的问题上，奥巴马对罗姆尼的支持率领先优势都在两位数。罗姆尼仅在是否是有信仰的人问题上领先奥巴马，罗姆尼和奥巴马在这一问题上的支持率分别为43%和34%。
过去一周来奥巴马的领先优势几乎没有变动，罗姆尼则因失言视频形象受损。
益普索民调专家Julia Clark称，罗姆尼失言视频一直占据媒体头条，但不太可能影响独立选民。独立选民多是根据经济状况来决定投票给哪位候选人。选民暂时认为美国经济在朝正确方向前进，因此看似倾向於支持奥巴马。
Clark称，预计两人的民调支持率差距会有所缩小，但认为奥巴马有70%至80%的机会赢得11月6日的总统大选。
该民调於9月16日至20日间进行，访问了2,078名登记选民和1,437名可能会投票的选民。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。