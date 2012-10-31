美多数民众认为奥巴马会击败罗姆尼

路透华盛顿10月30日电（记者 Andy Sullivan）---根据路透/益普索周二发布的每日追踪民调，美国总统选举在选举日前一周仍呈胶着状态，但多数受访民众认为奥巴马将击败共和党总统候选人罗姆尼。

这项在线调查显示，奥巴马在可能选民中的支持率为47%，罗姆尼的支持率为46%。自10月初以来，两人均无明显的领先优势。

在所有受访的登记选民中，53%的人认为奥巴马会赢得11月6日的大选，而认为罗姆尼会赢得大选的比例仅为29%。大多数受访的登记选民还表示，他们认为奥巴马会在他们所在的州胜出。

这与许多分析人士和民调专家的看法一致。这些人认为，奥巴马在各州选举中拥有战略优势。

奥巴马在22%的已投票选民中也拥有优势。在这部分人群中，约55%的人称已投票给奥巴马，而声称投票给罗姆尼的比例则为40%。

益普索民调专家克拉克（Julia Clark）称，该调查未受到飓风“桑迪”（Sandy）显着影响，因只有少数访问是在“桑迪”周一午後来袭後进行的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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