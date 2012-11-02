大选仅剩六天 奥巴马罗姆尼仍难分伯仲

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透华盛顿11月1日电---据路透/益普索周四发布的每日追踪民调，现任美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼的支持率基本持平，在可能投票的选民中，奥巴马支持率为47%，而罗姆尼为46%。
距离下周二大选仅剩几天，双方支持率基本稳定。
尽管适逢飓风“桑迪”（Sandy）袭美，且双方均展开密集的广告攻势，但看似对双方支持率影响不大。
罗姆尼与奥巴马各自的支持者较为稳固。罗姆尼的支持者中仅有11%称自己仍有可能改变主意，而奥巴马的支持者中仅8%表示可能转投罗姆尼。
26%的登记选民表示，自己已经投票。在这部分人群中，奥巴马支持率为52%，领先于罗姆尼的43%。但是这一数据不一定能说明什麽，因民主党人往往比共和党人更愿意提早投票。
该调查样本包括5,575名登记选民，以及4,556名可能投票的选民。受访者在10月28日至11月1日接受网络调查。
这一调查结果的可信区间在登记选民组中为正负3个百分点，在可能投票的选民中为正负3.4个百分点。（完）
编译：辛毅 发稿：程芳
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