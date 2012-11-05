距大选仅两天 奥巴马罗姆尼支持率仍难分高下

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透华盛顿11月4日电（记者 Alina Selyukh）---据路透/益普索周日发布的每日追踪民调，美国总统选举在距选举日两天之际仍基本呈胶着状态，但总统奥巴马在关键的俄亥俄州的支持率略微领先民主党总统候选人罗姆尼。
民调显示，从全国范围看，在接受调查的3,805名可能投票的选民中，48%表示他们将为奥巴马投票，表示将为罗姆尼投票的比例为47%。
在很决定选举结果的弗吉尼亚、科罗拉多和佛罗里达等几个摇摆州，奥巴马和罗姆尼的支持率与上述结果类似。
但在俄亥俄州，奥巴马的支持率为48%，罗姆尼的支持率则为44%。俄亥俄州可能是最重要的一个摇摆州，该州的18张选举人票将非常关键。
益普索民调专家克拉克（Julia Clark）称：“这真是一场胶着的游戏。两人的支持率非常接近，但形势对奥巴马似乎非常乐观。”
“从过去几天的情况看，俄亥俄州似乎更支持奥巴马一方。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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