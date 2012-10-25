罗姆尼在最新民调中略微领先奥巴马

路透华盛顿10月24日电(记者 Alina Selyukh)---路透/益普索周三发布的每日跟踪民调显示，美国共和党总统候选人罗姆尼目前支持率较现任总统奥巴马领先1个百分点，双方难见高下。

最新民调结果显示，罗姆尼以47%的支持率领先于奥巴马的46%，逆转周二民调结果，但如此小的差距从统计角度看意义不大。

罗姆尼在独立选民中的优势较大，这个群体对选举结果非常关键。有37%的独立选民称，如果现在就举行大选，他们将投票给罗姆尼，31%的人表示会选择奥巴马。

受访登记选民中，有17%的登记选民称已投票，其中奥巴马支持率为53%，罗姆尼的支持率则仅为42%。

同很多其他民调一样，路透/益普索滚动民调显示，自两位候选人10月3日首场辩论以来，双方就基本上势均力敌。两人本周一进行了第三场也是最後一场辩论，多数受访者称这场辩论未改变他们对两位候选人的看法。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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