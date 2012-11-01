奥巴马罗姆尼争夺“摇摆州” 奥巴马略占上风

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透华盛顿10月31日电（记者 Andy Sullivan）---周三公布的路透/益普索民调结果显示，美国现任总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼在四个关键“摇摆州”的竞选难解难分，奥巴马在其中两个州有微弱优势。
这四个“摇摆州”包括俄亥俄、科罗拉多、弗吉尼亚和佛罗里达。民调结果显示，奥巴马在俄亥俄州领先3个百分点，在弗吉尼亚领先2个百分点，二人在佛罗里达州旗鼓相当，罗姆尼在科罗拉多州领先1个百分点。
各州的情况对下周二大选结果并无明确指引，因两者支持率差距均在此项民调的可信区间内。
但若综合各州情况看，奥巴马还是占微弱优势。
对罗姆尼来说，如果不能在俄亥俄州胜出，想要入主白宫将非常困难。而在该州，奥巴马目前支持率为48%，罗姆尼仅为45%。
益普索民调员克拉克（Julia Clark）说：“这即便算不上决定性优势，也足以让（奥巴马）占些上风了。”
克拉克说：“这些都是摇摆州，双方选情总是非常非常接近。2008年这几个州的票都给了民主党，2004年都给了共和党，眼下情况非常微妙。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。