罗姆尼领跑共和党总统候选人 支持率逼近奥巴马

路透华盛顿1月10日电---路透/Ipsos周二的民调显示，美国共和党总统候选人、前马萨诸塞州州长罗姆尼的支持率已超越其他共和党总统候选人，但在这场总统争夺战中依然落後于现任总统奥巴马。

民调显示，有30%的共和党人支持罗姆尼，高於一个月前的18%。

紧随其後的是前众议院议长金里奇(Newt Gingrich)，他目前的支持率为20%，低於去年12月份28%的支持率。

民主党人奥巴马领先于所有的共和党总统候选人。经济形势趋稳，将奥巴马在该民调中的支持率推高至48%，而罗姆尼的支持率为43%，相差五个百分点。

但罗姆尼的支持率正在逼近奥巴马。去年12月，他在路透/Ipsos的民调中还落後于奥巴马8个百分点。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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