罗姆尼领跑共和党总统候选人 支持率逼近奥巴马

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿1月10日电---路透/Ipsos周二的民调显示，美国共和党总统候选人、前马萨诸塞州州长罗姆尼的支持率已超越其他共和党总统候选人，但在这场总统争夺战中依然落後于现任总统奥巴马。
民调显示，有30%的共和党人支持罗姆尼，高於一个月前的18%。
紧随其後的是前众议院议长金里奇(Newt Gingrich)，他目前的支持率为20%，低於去年12月份28%的支持率。
民主党人奥巴马领先于所有的共和党总统候选人。经济形势趋稳，将奥巴马在该民调中的支持率推高至48%，而罗姆尼的支持率为43%，相差五个百分点。
但罗姆尼的支持率正在逼近奥巴马。去年12月，他在路透/Ipsos的民调中还落後于奥巴马8个百分点。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。