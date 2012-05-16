奥巴马支持率未因支持同性婚姻而上升--民调

周二公布的路透/Ipsos民调结果显示，美国总统奥巴马表示支持同性婚姻虽然激发了部分选民的政治热情，但并没有带动他的支持率大增。民调结果显示，31%的受访者因他支持同性婚姻而更加支持他，而30%的受访者却持反对意见。40%的受访者则认为，这不影响他们对总统的看法。路透