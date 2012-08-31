罗姆尼支持率反超奥巴马

路透佛罗里达州坦帕8月30日电---周四发布的路透/Ipsos民调显示，在美国共和党全国大会後，共和党总统候选人罗姆尼支持率已略领先于奥巴马。

本周初，罗姆尼支持率落後奥巴马4个百分点，当时分别是42%和46%。

但最近的滚动式民调结果显示，罗姆尼支持率已领先奥巴马2个百分点，分别是44%和42%。

Ipsos民调员克拉克（Julia Clark）称，民调结果表明，为期三天的共和党大会对罗姆尼颇有裨益。

但这种党内大会後支持率的上升，往往是暂时性的。奥巴马将於下周在民主党全国大会上接受提名，届时其支持率也可能迅速反弹。

民调显示罗姆尼“可亲度”（likability）支持度缓慢上升，两天前他的妻子安公开大赞他的个人特质，称“这个男人不会失败”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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