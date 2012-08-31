罗姆尼支持率反超奥巴马

美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。
路透佛罗里达州坦帕8月30日电---周四发布的路透/Ipsos民调显示，在美国共和党全国大会後，共和党总统候选人罗姆尼支持率已略领先于奥巴马。
本周初，罗姆尼支持率落後奥巴马4个百分点，当时分别是42%和46%。
但最近的滚动式民调结果显示，罗姆尼支持率已领先奥巴马2个百分点，分别是44%和42%。
Ipsos民调员克拉克（Julia Clark）称，民调结果表明，为期三天的共和党大会对罗姆尼颇有裨益。
但这种党内大会後支持率的上升，往往是暂时性的。奥巴马将於下周在民主党全国大会上接受提名，届时其支持率也可能迅速反弹。
民调显示罗姆尼“可亲度”（likability）支持度缓慢上升，两天前他的妻子安公开大赞他的个人特质，称“这个男人不会失败”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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