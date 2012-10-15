奥巴马在已投票选民中支持率大幅领先罗姆尼

2012年10月3日，在美国大选第一次总统候选人辩论后，总统奥巴马（右）与共和党总统候选人罗姆尼交谈。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿10月14日电（记者 Andy Sullivan）---美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼在多项民调中支持率旗鼓相当，但在已投票选民中，奥巴马拥有很大优势。

据路透/益普索最近几周统计的数据，在早期的投票者中，奥巴马和罗姆尼的支持率分别为59%和31%。

虽然早期投票者的样本规模相对较小，但奥巴马的领先幅度远高於民调的可信区间，该可信区间为10个百分点。

现在距美国11月6日的总统大选约有3周，7%的被调查者称，他们已亲自或通过邮件进行了投票。

此次民调显示，早期投票在今年可能比2008年发挥更多作用。2008年时，大约三分之一的选民在大选日前投票。目前，至少40个州已开始某种形式的投票。

奥巴马和罗姆尼竞选团队均呼吁支持者尽早投票，这样他们在进行竞选活动时，可将重点放在那些仍未下定决心或需进一步敦促才会前去投票的人身上。

在2008年的总统竞选中，奥巴马能战胜麦凯恩，很大一部分来自早期投票。奥巴马团队希望今年能再现上次的成功。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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