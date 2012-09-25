民调显示罗姆尼选瑞安无助争取选票

路透华盛顿9月24日电（记者 Patricia Zengerle）---路透与益普索（Ipsos）周一联合发布的调查结果显示，罗姆尼选择瑞安（Paul Ryan）作为竞选搭档，无助於吸引选民。认为他没资格当总统的人，超过认为其准备好入主白宫的人。

在此项在线调查中，只有29%的登记选民称，罗姆尼选择瑞安作为搭档，让他们更愿意投票给罗姆尼；27%的人称罗姆尼的这个选择，反而打压了投票给罗姆尼的意愿。整体而言，选择瑞安作为搭档，对11月6日选举结果可能影响甚微。

不同党派的受访者泾渭分明。46%的民主党人士称，罗姆尼选择瑞安，让他们更不愿意投票给他；8%的人立场相反。

而受访的共和党人士中，56%称选择瑞安让他们更看好罗姆尼，持相左看法的比例为6%。

对於许多独立选民而言，罗姆尼选择瑞安并不影响他们的选票，独立选民对选举结果具有决定性作用。

益普索民调专家克拉克（Julia Clark）称：“总之，他（瑞安）对选举结果影响不大。他仍不被大家所熟知。”只有刚过一半的登记选民听说过瑞安。

此项调查在9月20-24日进行，期间一些共和党评论人士不断敦促罗姆尼竞选团队加大对瑞安的宣传力度。

自从本月初民主党全国代表大会以来，奥巴马的支持率稳步领先于罗姆尼。路透/益普索周一发布的追踪民调显示，奥巴马支持率为49%，罗姆尼为43%。

“自（民主党）大会以来，奥巴马支持率稳步领先。如果这种势头能再保持45天，那就大功告成了，”克拉克说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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